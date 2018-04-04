Проверочную работу по географии написали почти 14,5 тыс. школьников Подмосковья

Около 14,5 тысяч учеников одиннадцатых классов в Подмосковье приняли участие во Всероссийской проверочной работе по географии, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Одиннадцатиклассники подмосковных школ написали Всероссийскую проверочную работу по географии. Около 14,5 тысяч учеников из 598 школ Московской области приняли участие в ВПР», — говорится в сообщении.

Данная проверочная работа не является обязательной и проводится по решению школы. ВПР по географии проводится для оценки уровня знаний выпускников, изучавших курс на базовом уровне и не планирующих сдавать ЕГЭ по этому предмету.

На выполнение работы ребятам было дано 90 минут, за это время необходимо было выполнить 17 заданий разных уровней сложности.

«Проверяется умение школьников Подмосковья применять знания на практике, включая навыки работы с картами, текстами, статистическими материалами. Результаты покажут реальную картину сильных и слабых сторон подготовки выпускников по географии. Результаты ВПР по географии будут известны не позднее 11 апреля 2018 года», — добавляется в сообщении.