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Робот-автомобиль создали школьники из Богородского
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Робот-автомобиль создали школьники из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Старшеклассники школы №1797 приняли участие в Московской предпрофессиональной олимпиаде по Инженерно-конструкторскому направлению.
В столице в течение всего марта проходила Московская предпрофессиональная олимпиада по Инженерно-конструкторскому направлению. Соревновались школьники в нескольких этапах. Они решали задачи по физике и информатике, а также создавали робота-автомобиля, совершающего параллельную парковку в пределах ранее заявленного полигона.
Четверо учащихся школы №1797 вышли в финальный этап Олимпиады. Все они показали уверенное знание предмета и оригинальные идеи. В итоге Олег Г. из 11 класса стал призером 3-ей степени. Совсем скоро юный житель района Богородское получит свою заслуженную награду.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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