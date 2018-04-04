Робот-автомобиль создали школьники из Богородского

Старшеклассники школы №1797 приняли участие в Московской предпрофессиональной олимпиаде по Инженерно-конструкторскому направлению.

В столице в течение всего марта проходила Московская предпрофессиональная олимпиада по Инженерно-конструкторскому направлению. Соревновались школьники в нескольких этапах. Они решали задачи по физике и информатике, а также создавали робота-автомобиля, совершающего параллельную парковку в пределах ранее заявленного полигона.