В Минске рассказали о вкладе молодежи в развитие российско-белорусских связей

Беларуси В Доме Москвы собрались представители российских и белорусских государственных и общественных молодежных организаций, студенты и преподаватели вузов, педагоги, ученые, политики и журналисты… Главной целью дискуссии было не только обозначить новые направления совместной работы, но и презентовать успешные проекты сотрудничества. Открывая форум, Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр Суриков отметил, что интерес к мероприятию с каждым годом увеличивается:

— Это свидетельствует о том, что конференция востребована сегодня, а важность работы с молодежью Союзного государства только возрастает. Это тоже естественно, потому что через какое-то время именно они будут заниматься делами, сменив нынешнее поколение, которое работает в разных структурах, в том числе государственных.

Сегодня уже выстроена политика сотрудничества молодежи двух стран. В частности, действует союзная программа студенческого обмена, проходят различные совместные съезды, форумы и олимпиады. В этом году по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России будет сформирована Молодежная палата. В ходе дискуссии заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Якубович говорила о перспективах:

Конференция прошла уже в третий раз. В прошлом году форум состоялся на базе исторического факультета МГУ имени Ломоносова

— Какой фундамент мы заложим в работе с молодежью, таким и станет будущее наших братских народов. Сегодня он уже отчасти у нас сформирован. Беларусь взаимодействует с 65 регионами России. Очень высокий уровень отношений с Москвой, Санкт-Петербургом , Ленинградской и Брянской областями. Но мы готовы и к новым проектам.

Студентка Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Анна Дюкарева рассказала, что она предложила создать ежегодную «летнюю школу»:

— Мне бы хотелось, чтобы такой съезд проходил как на базе российских, так и белорусских вузов.