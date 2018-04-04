Ещё
В Минске рассказали о вкладе молодежи в развитие российско-белорусских связей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске рассказали о вкладе молодежи в развитие российско-белорусских связей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Доме Москвы собрались представители российских и белорусских государственных и общественных молодежных организаций, студенты и преподаватели вузов, педагоги, ученые, политики и журналисты… Главной целью дискуссии было не только обозначить новые направления совместной работы, но и презентовать успешные проекты сотрудничества. Открывая форум, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков отметил, что интерес к мероприятию с каждым годом увеличивается:
— Это свидетельствует о том, что конференция востребована сегодня, а важность работы с молодежью Союзного государства только возрастает. Это тоже естественно, потому что через какое-то время именно они будут заниматься делами, сменив нынешнее поколение, которое работает в разных структурах, в том числе государственных.
Сегодня уже выстроена политика сотрудничества молодежи двух стран. В частности, действует союзная программа студенческого обмена, проходят различные совместные съезды, форумы и олимпиады. В этом году по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России будет сформирована Молодежная палата. В ходе дискуссии заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Татьяна Якубович говорила о перспективах:
Конференция прошла уже в третий раз. В прошлом году форум состоялся на базе исторического факультета МГУ имени Ломоносова
— Какой фундамент мы заложим в работе с молодежью, таким и станет будущее наших братских народов. Сегодня он уже отчасти у нас сформирован. Беларусь взаимодействует с 65 регионами России. Очень высокий уровень отношений с Москвой, Санкт-Петербургом, Ленинградской и Брянской областями. Но мы готовы и к новым проектам.
Студентка Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Анна Дюкарева рассказала, что она предложила создать ежегодную «летнюю школу»:
— Мне бы хотелось, чтобы такой съезд проходил как на базе российских, так и белорусских вузов.
Российская Газета: последние новости
Элементы финансовой грамотности в школах сделают обязательными Медведев призвал привлекать больше детей в секции Уральских школьников научат брать кредиты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»249
Трамп потребовал платы за Сирию62
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Украина будет задерживать все крымские суда499
С Самойловой приключилось ЧП в Европе41
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Озвучены предъявленные Рыбке и Лесли обвинения
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение