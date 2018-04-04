Школьников Карелии ждет финал олимпиады по национальным языкам

Участниками станут более 70 школьников, изучающих родной язык на протяжении 4-5 лет с первого или второго класса, а также старшеклассники.

7 апреля в Петрозаводске пройдет заключительный этап республиканской олимпиады школьников по карельскому, вепсскому и финскому языкам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Участниками финала станут более 70 школьников, изучающих родные языки в общеобразовательных организациях республики, а также Санкт-Петербурга

В олимпиаде по карельскому и вепсскому языкам участвуют школьники, изучающие родной язык на протяжении 4-5 лет с первого или второго класса, а также старшеклассники. Участники олимпиады по финскому языку — школьники 9 и 11 классов.

В составе жюри — научные и педагогические работники (учителя школ, преподаватели среднего и высшего профессионального образования), а также другие высококвалифицированные специалисты в соответствующей области — сотрудники СМИ, представители общественных организаций.

Олимпиада пройдет в Карельском институте развития образования (г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31). Открытие — в 10.30.

Результаты будут объявлены 9 апреля.