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Школьников Карелии ждет финал олимпиады по национальным языкам
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Школьников Карелии ждет финал олимпиады по национальным языкам 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Участниками станут более 70 школьников, изучающих родной язык на протяжении 4-5 лет с первого или второго класса, а также старшеклассники.
7 апреля в Петрозаводске пройдет заключительный этап республиканской олимпиады школьников по карельскому, вепсскому и финскому языкам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Участниками финала станут более 70 школьников, изучающих родные языки в общеобразовательных организациях республики, а также Санкт-Петербурга.
В олимпиаде по карельскому и вепсскому языкам участвуют школьники, изучающие родной язык на протяжении 4-5 лет с первого или второго класса, а также старшеклассники. Участники олимпиады по финскому языку — школьники 9 и 11 классов.
В составе жюри — научные и педагогические работники (учителя школ, преподаватели среднего и высшего профессионального образования), а также другие высококвалифицированные специалисты в соответствующей области — сотрудники СМИ, представители общественных организаций.
Олимпиада пройдет в Карельском институте развития образования (г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31). Открытие — в 10.30.
Результаты будут объявлены 9 апреля.
По материалам: ptzgovorit.ru
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