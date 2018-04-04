Бунт на «корабле» СурГУ. В вузе выступают против методов руководства

Как рассказали собеседники издания, за время руководства Косенка вуз потерял половину профессорского состава, из 115 докторов наук, работавших при первом ректоре Георгии Назине, осталось не более 40 человек. Преподавателей и профессоров, стоявших у истоков создания Сургутского университета, закладывавших его традиции и формировавших научный потенциал, попросту выдавливают из вуза, заменяя их людьми, лояльными к руководителю, но зачастую даже не имеющими ученых степеней, сообщают источники на условии анонимности. В руководстве университета царит полная чехарда.

«За восемь лет Косенка у власти сменилось 3 первых проректора, 5 проректоров по науке, 4 по учебно-методической работе, 4 по финансам, 3 по работе со студентами. При этом бухгалтер остается неизменным», — говорят собеседники агентства.

Под предлогом оптимизации расходов происходит объединение кафедр и институтов с сокращением штата преподавателей, закрываются учебные направления и научные проекты. В последние годы по решению ректора в СурГУ было закрыто два научно-исследовательских, а в конце прошлого года университет лишился последних десяти научных лабораторий.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения преподавателей, стала подготовка нового коллективного договора, который должен быть утвержден на конференции трудового коллектива 5 апреля. Проект документа был подписан окружным в Департаменте образования ХМАО еще 5 февраля, но до конца марта текст не был представлен сотрудникам университета. Руководство вообще не планировало проводить общественное обсуждение договора.

«Это грубейшее нарушение законодательства. По закону конференция трудового коллектива является высшим управляющим органом. На административном совете ректор Сергей Косенок предложил не проводить никакой конференции, а создать некую согласительную комиссию из представителей профсоюза и членов ученого совета. Но у нас меньше половины сотрудников состоят в профсоюзе, а ученый совет сам должен избираться трудовым коллективом, а не назначаться ректором», — указывают преподаватели.

В итоге под давлением попечительского совета СурГУ проект коллективного договора все-таки был обнародован на сайте вуза, а ректор вынужден был согласиться на проведение конференции.

Примечательно, что у самого Сергея Косенка срок трудового контракта закончился 10 марта 2018 года. И если раньше кандидатура ректора регионального вуза проходила утверждение на уровне курирующего департамента в правительстве субъекта Федерации, то теперь эта процедура должна проходить в Совете ректоров России , который возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий . И в последние несколько недель из СурГУ в адрес членов Совета ректоров, а также академиков, депутатов Госдумы было направлено несколько писем с просьбой не продлевать Сергею Косенку трудовой контракт.