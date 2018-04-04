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Подростки из Молжаниновского стали участниками III этапа спартакиады кадет
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Подростки из Молжаниновского стали участниками III этапа спартакиады кадет 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В понедельник, 2 апреля, учащиеся 7 «К» класса «Школы Перспектива» отправились в оздоровительный центр «Патриот» (п. Тучково) для участия в III этапе спартакиады кадет образовательных организаций Департамента образования города Москвы.
В соревнованиях принимают участие команды 7-8-х кадетских классов.
Сборные школ соревнуются в знании истории кадетского движения и Великой Отечественной войны, метании гранат на точность, разборке и сборке автомата АК-74, оказании доврачебной помощи в экстремальных ситуациях, надевании противогаза, комплексных испытаниях по основам военной службы. (то)
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