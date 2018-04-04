Подростки из Молжаниновского стали участниками III этапа спартакиады кадет

В понедельник, 2 апреля, учащиеся 7 «К» класса «Школы Перспектива» отправились в оздоровительный центр «Патриот» ( п. Тучково ) для участия в III этапе спартакиады кадет образовательных организаций Департамента образования города Москвы

В соревнованиях принимают участие команды 7-8-х кадетских классов.

Сборные школ соревнуются в знании истории кадетского движения и Великой Отечественной войны, метании гранат на точность, разборке и сборке автомата АК-74, оказании доврачебной помощи в экстремальных ситуациях, надевании противогаза, комплексных испытаниях по основам военной службы. (то)