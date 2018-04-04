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Школьники из Черемушек побывали на экскурсии в учебном центре МЧС
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Школьники из Черемушек побывали на экскурсии в учебном центре МЧС 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Воспитанники 3 «М» класса школы № 2115 побывали на экскурсии в учебном центре МЧС. Ребята узнали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и при пожаре, искать выход из задымленного помещения.
Школьникам рассказали, как пользоваться огнетушителем и тушить пожар подручными средствами. Также они познакомились с устройством пожарной машины и прошли уличную полосу препятствий.
«Как настоящие спасатели и пожарники, дети примеряли обмундирование, поднимались в окно второго этажа учебной башни. В теплодымокамере спасали игрушку в командной игре. Узнали, как готовятся спасатели к своей работе, познакомились с оборудованием и тренажерами учебного центра», — передает пресс-служба школы Черемушек.
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