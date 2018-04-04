Школьники из Черемушек побывали на экскурсии в учебном центре МЧС

Воспитанники 3 «М» класса школы № 2115 побывали на экскурсии в учебном центре МЧС. Ребята узнали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и при пожаре, искать выход из задымленного помещения.

Школьникам рассказали, как пользоваться огнетушителем и тушить пожар подручными средствами. Также они познакомились с устройством пожарной машины и прошли уличную полосу препятствий.