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Биофизик и юрист из Нижнего Новгорода получили общенациональную премию «Профессор года»
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Биофизик и юрист из Нижнего Новгорода получили общенациональную премию «Профессор года» 

nn.ru 53 минуты назад
Фото: nn.ru
— Впервые общественная организация, причем такая узкая и высококвалицированная, как Российское профессорское собрание, выделяет заслуги ученых — это дорогого стоит, — отметил Владимир Баранов. — Ведь профессионализм отмечается не количеством публикаций или индексом цитируемости, а мнением специалистов, которые реально могут оценить вклад в развитие знаний. Ученые, которые получили эту премию, могут считаться авангардом отечественной науки.
Торжественные церемонии вручения премии Российского профессорского собрания проходят в 17 ведущих вузах России в 7 федеральных округах. Лауреатами по ПФО стали 11 ученых — из Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Казани, Саранска и других городов.
«Профессор года» — общественно-профессиональное почетное звание, присваиваемое Общероссийской общественной организацией «Российское профессорское собрание». Инициатива создании премии как знака признания выдающихся профессиональных заслуг представителя высшей школы была выдвинута и поддержана в ходе Первого Профессорского форума, прошедшего 1 февраля 2018 года в Москве и собравшего более тысячи представителей вузов почти всех регионов страны. Первая церемония вручения премии «Профессор года» прошла в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета 27 марта 2018 года и стала частью конференции «Проблемы преподавания педагогики в ведущих университетах: лучшие практики, тенденции, проблемы».
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