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Детсады Екатеринбурга примут 20 тысяч 500 «новобранцев»
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Детсады Екатеринбурга примут 20 тысяч 500 «новобранцев» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Комплектование детсадов уральской столицы на 2018-2019 учебный год продлится до 30 июня. Учреждения готовы принять 20 500 дошкольников в возрасте от двух до семи лет. С 1 июля будет проходить доукомплектования детских садов на свободные места, сообщили "Уралинформбюро" в городском департаменте образования.
Для родителей будущих детсадовцев с 6 апреля будет работать горячая линия. Специалисты ведомства будут отвечать на вопросы с 09.00 до 16.00.
Телефоны «горячей линии» специалистов депобраза:
— Начальник отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Наталья Николаевна Ведерникова — 304-12-56,
— Главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Наталья Игоревна Храмова — 371-74-36,
— Главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Наталья Викторовна Матвеева — 371-66-16,
— Главный специалист управления образования Верх-Исетского района Юлия Борисовна Альканова — 304-12-63,
— Главный специалист управления образования Железнодорожного района Екатерина Васильевна Нагибина — 370-51-58,
— Методист информационно-методического центра Управления образования Кировского района Светлана Викторовна Ярутина — 374-49-19,
— Главный специалист Управления образования Ленинского района Татьяна Сергеевна Банникова — 376-36-25,
— Ведущий специалист Управления образования Октябрьского района Елена Николаевна Кабанович — 254-47-97,
— Главный специалист Управления образования Орджоникидзевского района Елена Витальевна Лескина— 331 64 16,
— Ведущий специалист Управления образования Чкаловского района Наталия Георгиевна Андреева — 266-62-40.
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