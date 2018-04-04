Детсады Екатеринбурга примут 20 тысяч 500 «новобранцев»

Комплектование детсадов уральской столицы на 2018-2019 учебный год продлится до 30 июня. Учреждения готовы принять 20 500 дошкольников в возрасте от двух до семи лет. С 1 июля будет проходить доукомплектования детских садов на свободные места, сообщили "Уралинформбюро" в городском департаменте образования.

Для родителей будущих детсадовцев с 6 апреля будет работать горячая линия. Специалисты ведомства будут отвечать на вопросы с 09.00 до 16.00.

Телефоны «горячей линии» специалистов депобраза:

— Начальник отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Наталья Николаевна Ведерникова — 304-12-56,

— Главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности Наталья Игоревна Храмова — 371-74-36,

— Главный специалист управления образования Верх-Исетского района Юлия Борисовна Альканова — 304-12-63,

— Главный специалист управления образования Железнодорожного района Екатерина Васильевна Нагибина — 370-51-58,

— Методист информационно-методического центра Управления образования Кировского района Светлана Викторовна Ярутина — 374-49-19,

— Главный специалист Управления образования Ленинского района Татьяна Сергеевна Банникова — 376-36-25,

— Ведущий специалист Управления образования Октябрьского района Елена Николаевна Кабанович — 254-47-97,

— Главный специалист Управления образования Орджоникидзевского района Елена Витальевна Лескина— 331 64 16,

— Ведущий специалист Управления образования Чкаловского района Наталия Георгиевна Андреева — 266-62-40.