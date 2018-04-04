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Медицинские кабинеты могут вернуться в школы
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Медицинские кабинеты могут вернуться в школы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
При Госсобрании Якутии создана группа из депутатов, юристов правового департамента и министерств республиканского правительства для подготовки проекта нового федерального закона «О школьной медицине».
Государственный пилотный проект «Школьная медицина» должен получить продолжение в виде принятия нового федерального закона, говорится в протоколе заседания группы.
Законопроектом предполагается регламентировать статус школьных медкабинетов. Дать полномочия врачу контролировать санитарные нормы в классах, туалетах, местах приёма пищи. А также следить за уровнем учебной и физической нагрузки. Инициаторы документа хотят установить и правила медосмотров и прививок на базе школы, а также процедуру отказа от них.
«Несмотря на то что до окончания пилотного проекта ещё год, мы должны работать на перспективу и начать работу над законопроектом», — заявила руководитель группы, вице-спикер Госсобрания Ольга Балабкина.
Проект «Школьная медицина» заключается в переподготовке медработников и прикреплении их к школам с организацией в них медкабинетов, как это было в советское время. Конечная цель — профилактика и раннее выявление болезней, а также воспитание привычки и умения следить за здоровьем.
Проект рассчитан на 2016-2019 годы и проходит в Якутии, Ямало-Ненецком округе, в Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях.
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