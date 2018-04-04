Мастер-класс «Математическая вертикаль» прошел в школе на Петрозаводской

В рамках эстафеты фестивалей межрайонных советов директоров образовательных организаций «Наши общие возможности — наши общие результаты» 24 марта в школе №597 района Ховрино прошел мастер-класс «Математическая вертикаль». Как отмечается на сайте образовательного учреждения, занятие провел учитель математики, финалист конкурса «Учитель года Москвы — 2018» Михаил Попов

«Участники данного мероприятия — ученики 6-х классов и их родители. В ходе мастер-класса были предложены практико-ориентированные задачи олимпиадного уровня. Взрослые участники мастер-класса были приятно удивлены, что с предложенными задачами, которые они решали, используя системы уравнений, знания планиметрии, дети справились с помощью логики и здравого смысла», — отмечается в сообщении.

Напомним. Адрес школы №597: ул. Петрозаводская, д. 19а. (то)