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Мастер-класс «Математическая вертикаль» прошел в школе на Петрозаводской
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Мастер-класс «Математическая вертикаль» прошел в школе на Петрозаводской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В рамках эстафеты фестивалей межрайонных советов директоров образовательных организаций «Наши общие возможности — наши общие результаты» 24 марта в школе №597 района Ховрино прошел мастер-класс «Математическая вертикаль». Как отмечается на сайте образовательного учреждения, занятие провел учитель математики, финалист конкурса «Учитель года Москвы— 2018» Михаил Попов.
«Участники данного мероприятия — ученики 6-х классов и их родители. В ходе мастер-класса были предложены практико-ориентированные задачи олимпиадного уровня. Взрослые участники мастер-класса были приятно удивлены, что с предложенными задачами, которые они решали, используя системы уравнений, знания планиметрии, дети справились с помощью логики и здравого смысла», — отмечается в сообщении.
Напомним. Адрес школы №597: ул. Петрозаводская, д. 19а. (то)
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