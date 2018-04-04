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Росреестр: сведения о более 50% границ муниципальных образований внесены в ЕГРН
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Росреестр: сведения о более 50% границ муниципальных образований внесены в ЕГРН 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
За январь-февраль 2018 года в ЕГРН внесены сведения о границах 144 муниципальных образований. Об этом сообщается в пресс-релизе Росреестра, поступившем в «Газету.Ru».
Уточняется, что в результате количество сведений о таких границах в ЕГРН выросло на 1,3% по сравнению с началом текущего года.
"По состоянию на 1 марта в ЕГРН содержатся сведения о 11 430 из 22 327 границах муниципальных образований (51,2%). Наличие актуальных сведений о границах муниципальных образований в реестре недвижимости способствует развитию территорий, рациональному использованию земельных ресурсов, эффективному налогообложению, а также гарантирует права собственников недвижимости, снижает риски ведения бизнеса", — заявили в ведомстве.
Наиболее активная работа по внесению границ муниципальных образований проделана в Калужской (+47 границ), Новгородской (+42), Кировской (+33), Оренбургской (+21), Белгородской (+8) и Свердловской (+5) областях, в Санкт-Петербурге (+27 границ), а также Республике Калмыкия (+8 границ).
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