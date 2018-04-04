ЕГЭ досрочного периода завершился в Нижегородской области

Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена завершился в Нижегородской области 4 апреля. По словам министра образования, науки и молодежной политики региона Сергея Злобина , он прошел без технических сбоев и удалений участников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Последними экзаменами в досрочный период для нижегородских выпускников стали испытания по литературе и обществознанию. ЕГЭ по обществознанию традиционно является самым популярным среди участников ЕГЭ в Нижегородской области. В этом году досрочно его сдавали 148 человек, а в основной период планируют сдать около восьми тысяч школьников. ЕГЭ по литературе выбирают значительно реже: в досрочный период его сдавали 44 выпускника.

В этом году на ЕГЭ применяется новая технология: теперь экзаменационные материалы распечатываются непосредственно в аудитории, чтобы избежать потери данных при доставке пакетов.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в Нижегородской области проходил с 21 марта по 4 апреля, для участия в нем заявились 443 человека. Все они писали работы в нижегородской школе № 181. За ходом экзаменов следили 56 общественных наблюдателей.