Самарские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по химии 

Более 240 школьников 9, 10 и 11 классов со всей России демонстрировали свои знания в предметной области «Химия», сообщает министерство образования Самарской области.
От Самарской области получили право принять участие в всероссийском этапе олимпиады 10 школьников, семь из которых в острой конкурентной борьбе завоевали статус призера: Архипов Илья, учащийся 9 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей»; Семыкин Артем, учащийся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» городского округа Самара; Нуждин Иван, учащийся 9 класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области; Заваруев Михаил, учащийся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 57»; Берсенев Евгений, учащийся10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 57»; Завалко Фёдор, учащийся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» городского округа Самара; Спиридонов Кирилл, учащийся 11 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей».