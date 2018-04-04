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Школьник из Щукина победил на Всероссийской олимпиаде по астрономии
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Школьник из Щукина победил на Всероссийской олимпиаде по астрономии 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Учащийся Курчатовской школы района Щукино Иван Кузьмин стал победителем Всероссийской олимпиады по астрономии, которая прошла в Волгограде в конце марта. В ней приняли участие более 180 школьников.
— Я участвую во Всероссийской олимпиаде по астрономии уже третий раз. В 8 классе впервые стал призером этого этапа, в прошлом году занял первое место и очень рад, что смог подтвердить уровень своих знаний снова. В этот раз задания показались мне не такими сложными. К тому же я был достаточно хорошо подготовлен и смог решить все задачи, — рассказал Иван.
Юноша учится в 10 классе по физико-математическому профилю. Он увлекся астрономией три года назад. Помимо школьных занятий посещает астрономический кружок. До седьмого класса учился в школе №1874, потом перешел в Курчатовскую школу. Иван получил музыкальное образование по классу кларнет. Сейчас учится играть на гитаре, любит рисовать. (ео)
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