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У пермских кадетов появится новый корпус на 800 учеников
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У пермских кадетов появится новый корпус на 800 учеников 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
4 апреля постановлением краевого Правительства земельный участок, расположенный в Мотовилихинском районе по адресу ул. Ивана Франко, 49, передан из краевой собственности городу Перми. В ближайшие годы здесь появится второй корпус Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А. В. Суворова. Учиться в нём смогут 800 школьников.
«Сейчас на этом участке располагается пятиэтажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, работа которого была прекращена в 2011 году, — пояснили в Министерстве образования и науки Пермского края. — Здание было передано под нужды образования города Перми. Предполагается, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников в 2021 году, а площадь участка позволит построить рядом с новым корпусом спортивную площадку и плац».
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