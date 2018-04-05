У пермских кадетов появится новый корпус на 800 учеников 

4 апреля постановлением краевого Правительства земельный участок, расположенный в Мотовилихинском районе по адресу ул. Ивана Франко, 49, передан из краевой собственности городу Перми. В ближайшие годы здесь появится второй корпус Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А. В. Суворова. Учиться в нём смогут 800 школьников.
«Сейчас на этом участке располагается пятиэтажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, работа которого была прекращена в 2011 году, — пояснили в Министерстве образования и науки Пермского края. — Здание было передано под нужды образования города Перми. Предполагается, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников в 2021 году, а площадь участка позволит построить рядом с новым корпусом спортивную площадку и плац».