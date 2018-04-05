В вузе на Ленинградском проспекте расскажут об истории психологии

Открытая лекция «Живая история психологии: вчера и сегодня» состоится 12 апреля в малом зале Московского международного университета (ММУ). Своими знаниями поделится кандидат психологических наук Владимир Умрихин. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Продолжительность лекции позволяет сосредоточиться далеко не на всех интересных событиях из истории психологии последних полутора столетий. Мы поговорим только о самых примечательных», — приводятся в сообщении слова Умрихина.

Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте вуза в разделе «Лекторий».

Встреча начнется в 19.00. Адрес: Ленинградский проспект, 17. (мю)