Студентов-сирот юристы проконсультируют прямо в учебных заведениях

В костромских техникумах, колледжах и вузах проведут юридические консультации для студентов, оставшихся без попечения родителей, и сирот, сообщает пресс-служба губернатора.

Помощь окажут социальные педагоги областного центра помощи детям, юристы, специалисты органов опеки и центра занятости населения.

Весь апрель они будут отвечать на вопросы ребят, касающиеся социальной поддержки, жилищного законодательства, оформления документов, получения социальных выплат, высшего профессионального образования и другие.

График проведения консультаций можно найти здесь.