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Студентов-сирот юристы проконсультируют прямо в учебных заведениях
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Студентов-сирот юристы проконсультируют прямо в учебных заведениях 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В костромских техникумах, колледжах и вузах проведут юридические консультации для студентов, оставшихся без попечения родителей, и сирот, сообщает пресс-служба губернатора.
Помощь окажут социальные педагоги областного центра помощи детям, юристы, специалисты органов опеки и центра занятости населения.
Весь апрель они будут отвечать на вопросы ребят, касающиеся социальной поддержки, жилищного законодательства, оформления документов, получения социальных выплат, высшего профессионального образования и другие.
График проведения консультаций можно найти здесь.
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