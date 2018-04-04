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Четвероклассница из Алтуфьева стала призером городского конкурса
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Четвероклассница из Алтуфьева стала призером городского конкурса 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Ученица 4 «Д» класса Екатерина Б. из школы №1370 Алтуфьевского района стала призером городского этапа конкурса «История моей семьи в истории России-2018», который прошел в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Екатерина стала призером городского этапа с проектом «Листая пожелтевшие страницы…», — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)
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