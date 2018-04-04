Четвероклассница из Алтуфьева стала призером городского конкурса

Ученица 4 «Д» класса Екатерина Б. из школы №1370 Алтуфьевского района стала призером городского этапа конкурса «История моей семьи в истории России-2018», который прошел в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Екатерина стала призером городского этапа с проектом «Листая пожелтевшие страницы…», — уточняется на сайте школы.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)