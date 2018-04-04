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В школе №1420 района Выхино-Жулебино проходит дополнительный набор в 10-е профильные классы
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В школе №1420 района Выхино-Жулебино проходит дополнительный набор в 10-е профильные классы 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Школа № 1420 проводит дополнительный набор обучающихся в 10-е классы на 2018–2019 учебный год для получения среднего общего образования. Об этом говорится на официальном сайте учреждения.
«Набор проводится в следующие профильные классы: медицинский (изучаются химия, биология), естественнонаучный (изучаются химия, математика), инженерный (изучаются математика, информатика, ИКТ/физика), социально-экономический (изучаются право, экономика, история), гуманитарный (изучаются английский язык и второй иностранный язык», — сказано в сообщении.
Зачисление в профильные классы будет проведено по результатам вступительных испытаний. (вт)
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