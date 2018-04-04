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Школу в Лотошине планируют построить к концу 2018 года
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Школу в Лотошине планируют построить к концу 2018 года 

РИАМО 40 минут назад
Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к очередной плановой проверке реконструкции школы, расположенной в поселке Лотошино, работы планируют закончить к концу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В рамках реконструкции возводится двухэтажная пристройка, примыкающая к существующему зданию школы. Новая часть образовательного учреждения предназначена для размещения средних классов, вместимость пристройки — 184 учащихся. Общая площадь пристройки составляет 4758 квадратных метров», — говорится в сообщении.
После завершения реконструкции вместимость школы составит 324 учащихся. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству и гидроизоляции монолитных железобетонных конструкций подвала.
Заказчиком объекта выступает МОУ «ЛСОШ №2». Плановое завершение строительства — четвертый квартал 2018 года.
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