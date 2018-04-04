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Подмосковных директоров обучат по методике Сбербанка
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Подмосковных директоров обучат по методике Сбербанка 

360tv.ru 23 минуты назад
Обучение директоров подмосковных школ по методике Сбербанка пройдет 5 апреля 2018 года.
Перед 300 участниками — директорами школ, учителями математики и информатики — выступят министр образования Московской области Марина Захарова и  вице-президент
Сбербанка, председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.
Участие в семинаре — это возможность для директоров школ области обменяться опытом, узнать новые и инновационные технологии.
Специалисты Среднерусского банка расскажут о цифровизации мира, эмоциональном интеллекте, управлении стрессом.
Топ-менеджер
Сбербанка, руководитель Академии корпоративного университета Сбербанка Андрей Черток ответит на вопросы об искусственном интеллекте и внедрении технологии в реальную жизнь.
Время проведения: с 13:30 до 18:00. Начало регистрации — в 12:30.
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