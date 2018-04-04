Директоров подмосковных школ обучат по методике Сбербанка 5 апреля

Обучение директоров школ Подмосковья по методике Сбербанка состоится 5 апреля, всего в мероприятии могут принять участие до 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Перед 300 участниками — директорами школ, учителями математики и информатики выступят министр образования Московской области Марина Захарова и Вице-президент Сбербанка, председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов », — говорится в сообщении.

Участие в семинаре — это возможность для директоров школ области обменяться опытом, узнать новые и инновационные технологии.

Специалисты Среднерусского банка расскажут о цифровизации мира, эмоциональном интеллекте, управлении стрессом.

«Что такое искусственный интеллект? Как внедряются в реальную жизнь технологии искусственного интеллекта? — на эти и другие вопросы ответит топ-менеджер Сбербанка, руководитель Академии Корпоративного Университета Сбербанка Андрей Черток», — добавляется в материале.

Место проведения: Москва, улица Большая Андроньевская, 8 (конференц-зал). Время проведения: с 13:30 до 18:00. Начало регистрации в 12:30