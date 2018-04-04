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Директоров подмосковных школ обучат по методике Сбербанка 5 апреля
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Директоров подмосковных школ обучат по методике Сбербанка 5 апреля 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Обучение директоров школ Подмосковья по методике Сбербанка состоится 5 апреля, всего в мероприятии могут принять участие до 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Перед 300 участниками — директорами школ, учителями математики и информатики выступят министр образования Московской области Марина Захарова и Вице-президент Сбербанка, председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов», — говорится в сообщении.
Участие в семинаре — это возможность для директоров школ области обменяться опытом, узнать новые и инновационные технологии.
Специалисты Среднерусского банка расскажут о цифровизации мира, эмоциональном интеллекте, управлении стрессом.
«Что такое искусственный интеллект? Как внедряются в реальную жизнь технологии искусственного интеллекта? — на эти и другие вопросы ответит топ-менеджер Сбербанка, руководитель Академии Корпоративного Университета Сбербанка Андрей Черток», — добавляется в материале.
Место проведения: Москва, улица Большая Андроньевская, 8 (конференц-зал). Время проведения: с 13:30 до 18:00. Начало регистрации в 12:30
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