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Школьники из Выхина-Жулебина приняли участие в соревнованиях по танцующему киберспорту
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Школьники из Выхина-Жулебина приняли участие в соревнованиях по танцующему киберспорту 

Управа района Выхино-Жулебино 31 минуту назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Школа № 2092 имени Кожедуба и проектный офис «Школа новых технологий» провели 30 марта отборочные соревнования по кибертанцам Just Dance. Танцы с киберсимулятором Just Dance — это синтез творчества, спорта и информационных технологий.
В мероприятии также приняли участие и другие образовательные учреждения района. Так, команда школы № 1793 имени героя Советского Союза Александра Новикова делегировала на соревнования трех представителей учебного корпуса № 1 и трех участников от корпуса № 5.
По результатам соревнований школа заняла первое место. Танцоры получили грамоты и кубки. (вт)
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