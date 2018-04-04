Школьники из Выхина-Жулебина приняли участие в соревнованиях по танцующему киберспорту

Школа № 2092 имени Кожедуба и проектный офис «Школа новых технологий» провели 30 марта отборочные соревнования по кибертанцам Just Dance. Танцы с киберсимулятором Just Dance — это синтез творчества, спорта и информационных технологий. В мероприятии также приняли участие и другие образовательные учреждения района. Так, команда школы № 1793 имени героя Советского Союза Александра Новикова делегировала на соревнования трех представителей учебного корпуса № 1 и трех участников от корпуса № 5. По результатам соревнований школа заняла первое место. Танцоры получили грамоты и кубки. (вт)