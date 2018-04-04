Косино-ухтомские школьники представили свои работы на конкурсе «История моей семьи в истории России»

Ученики 2-х образовательных учреждений Косино-Ухтомского района одержали победу в городском конкурсе «История моей семьи в истории России ».

Учащиеся школы №1602 Михаил и Тихон Огрызковы представили на суд жюри проект о своей семье — династии Огрызковых, которых насчитывается восемнадцать человек. Проект набрал 24,4 балла в номинации «Семейный архив». Исследовательская работа ребят пополнит музей школы к ее столетнему юбилею.

В этой же номинации «Семейный архив» победа присуждена проекту «Династия не забыта» и призовое место занял проект «Я в прошлом и настоящем» учащихся школы №2031. Работы победили в возрастной категории «начальная школа» (шесть — десять лет).