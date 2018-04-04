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Косино-ухтомские школьники представили свои работы на конкурсе «История моей семьи в истории России»
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Косино-ухтомские школьники представили свои работы на конкурсе «История моей семьи в истории России» 

Управа района Косино-Ухтомский 35 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Ученики 2-х образовательных учреждений Косино-Ухтомского района одержали победу в городском конкурсе «История моей семьи в истории России».
Учащиеся школы №1602 Михаил и Тихон Огрызковы представили на суд жюри проект о своей семье — династии Огрызковых, которых насчитывается восемнадцать человек. Проект набрал 24,4 балла в номинации «Семейный архив». Исследовательская работа ребят пополнит музей школы к ее столетнему юбилею.
В этой же номинации «Семейный архив» победа присуждена проекту «Династия не забыта» и призовое место занял проект «Я в прошлом и настоящем» учащихся школы №2031. Работы победили в возрастной категории «начальная школа» (шесть — десять лет).
Участниками конкурса стали учащиеся учебных заведений, подведомственных Департаменту образования Москвы. Конкурс прошел в три этапа — школьный, межрайонный и городской. Конкурсанты соревновались в 5 номинациях и 4-х возрастных категориях. Конкурс проводился с сентября минувшего года по апрель текущего.
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