Минобрнауки подготовило новый стандарт начального общего образования

Минобрнауки подготовило новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«ФГОС НОО отражает детализированные требования к предметным результатам на уровне начального общего образования. Они носят более конкретный, понятный и содержательный характер, что позволит проверять все предметные результаты как в ходе текущего контроля, так и в ходе государственной итоговой аттестации», — говорится в пояснительной записке к документу.