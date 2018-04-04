Ещё
Минобрнауки подготовило новый стандарт начального общего образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобрнауки подготовило новый стандарт начального общего образования 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минобрнауки подготовило новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«ФГОС НОО отражает детализированные требования к предметным результатам на уровне начального общего образования. Они носят более конкретный, понятный и содержательный характер, что позволит проверять все предметные результаты как в ходе текущего контроля, так и в ходе государственной итоговой аттестации», — говорится в пояснительной записке к документу.
По словам авторов нового стандарта начального общего образования, наполнение документа конкретным содержанием позволит обеспечить единство образовательного пространства на всей территории России, а также гарантии качества образования.
Парламентская газета: последние новости
Рособрнадзор запретил приём студентов двум столичным вузам Русский союз Латвии проведёт акцию против закона об образовании на госязыке Бесплатными учебниками полностью обеспечены школы в 79 регионах, заявили в Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда141
Япония заявила протест России147
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек95
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»60
Бориса Джонсона поймали на лжи о России244
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение