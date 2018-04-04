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Писатель Владимир Борисов познакомился с юными жителями Сокола
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Писатель Владимир Борисов познакомился с юными жителями Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
«Неделя детской книги» стартовала в школе №1251 района Сокол. В честь этого события в гости к ученикам пришел писатель и поэт Владимир Борисов.
— Встреча с Владимиром Михайловичем — это всегда заряд бодрости, источник хорошего настроения, улыбок и удивления: человек такой солидной профессии не стесняется быть иногда смешным, иногда наивным, но очень добрым и говорящим об очень серьезных проблемах простым и понятным языком, — рассказал сотрудник образовательного учреждения.
Напомним, школа №1250 расположена по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 9. (ео)
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