Писатель Владимир Борисов познакомился с юными жителями Сокола

«Неделя детской книги» стартовала в школе №1251 района Сокол. В честь этого события в гости к ученикам пришел писатель и поэт Владимир Борисов

— Встреча с Владимиром Михайловичем — это всегда заряд бодрости, источник хорошего настроения, улыбок и удивления: человек такой солидной профессии не стесняется быть иногда смешным, иногда наивным, но очень добрым и говорящим об очень серьезных проблемах простым и понятным языком, — рассказал сотрудник образовательного учреждения.

Напомним, школа №1250 расположена по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 9. (ео)