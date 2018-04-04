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Абитуриентам медколледжа на Таймырской рассказали об условиях поступления и обучения
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Абитуриентам медколледжа на Таймырской рассказали об условиях поступления и обучения 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
День открытых дверей прошел в структурном подразделении медицинского колледжа №6 в Лосиноостровском районе в минувшую среду. Потенциальным абитуриентам рассказали все об имеющихся образовательных программах и специальностях.
Приемная комиссия колледжа будет работать с июня по август. Зачисление на бюджетные места производится, исходя из среднего балла школьного аттестата. Перед приемом все абитуриенты проходят психологическое тестирование.
На Дне открытых дверей также рассказали, что в колледже созданы условия для обучения слабовидящих и слепых студентов. Они могут поступать на отделение медицинского массажа.
Напомним, медколледж расположен по адресу Таймырская улица, 4. (иб)
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