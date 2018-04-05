Лекция по математике пройдет в Университете МИСиС

В стенах Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 7 апреля пройдет лекция «Задачи с параметром».

Пришедшие узнают о том, какие ошибки чаще всего совершают студенты и школьники при решении таких заданий. На сайте учреждения уточняют, что лекция будет полезна не только тем, кто хочет углубить знания по математике, но и химикам, физикам или экономистам. В этих науках тоже можно встретить задачу с параметром.

В качестве лектора выступит Владимир Ушаков , доктор технических наук, профессор кафедры математики НИТУ «МИСиС».

Мероприятие начнется в 10:00. Организаторы просят пройти предварительную регистрацию.