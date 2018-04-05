Ещё
Лекция по математике пройдет в Университете МИСиС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекция по математике пройдет в Университете МИСиС 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
В стенах Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 7 апреля пройдет лекция «Задачи с параметром».
Пришедшие узнают о том, какие ошибки чаще всего совершают студенты и школьники при решении таких заданий. На сайте учреждения уточняют, что лекция будет полезна не только тем, кто хочет углубить знания по математике, но и химикам, физикам или экономистам. В этих науках тоже можно встретить задачу с параметром.
В качестве лектора выступит Владимир Ушаков, доктор технических наук, профессор кафедры математики НИТУ «МИСиС».
Мероприятие начнется в 10:00. Организаторы просят пройти предварительную регистрацию.
Управа района Якиманка: последние новости
Школа № 1799 объявила о сборе макулатуры Московские школьники получили больше половины дипломов на Всероссийской олимпиаде по праву Новые схемы метро появятся к Чемпионату мира по футболу – 2018 в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
Юлия Скрипаль заговорила389
В России введут новую меру пресечения99
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
«Крым захватим танками»366
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение