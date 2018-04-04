В Высшей школе печати и медиаиндустрии провели день открытых дверей

Узнать больше о полиграфическом вузе пришли несколько сотен человек — абитуриенты и их родители. Об этом сообщили в администрации вуза.

— В рамках дня открытых дверей состоялось очное знакомство с университетом и преподавателями, школьники приняли участие в экскурсиях и мастер-классах и получили исчерпывающую информацию о поступлении, — добавил представитель администрации.

Все желающие могли узнать об особенностях реализуемых в вузе образовательных программ в области полиграфии, графического дизайна, рекламы.

Адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, д. 2. (мю)