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Кадеты из ЮВАО приняли участие в городском строевом смотре
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Кадеты из ЮВАО приняли участие в городском строевом смотре 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Кадеты школы № 1987 Юго-Восточного округа стали участниками городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!».
Ежегодно конкурс, организуемый центром патриотического воспитания и школьного спорта, проходит у стен Музея Победы. Накануне кадеты 11 школ, в том числе и школы № 1987, состязались в строевой выучке. Всего же в конкурсе примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. А в рамках образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы» лучшие кадеты смогут нести почетный караул на Посту № 1 на Поклонной горе (каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России).
Награждение победителей конкурса в номинациях «Лучшее исполнение песни», «Лучшая строевая выучка», «Общекомандное первенство» состоится 05 мая.
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