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Устранение нарушений в школах Удмуртии потребует 770 млн рублей
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Устранение нарушений в школах Удмуртии потребует 770 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Комсомольская Правда
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Удмуртии выявила многочисленные нарушения в школах республики, в том числе требований пожарной безопасности, на устранение которых потребуется 770 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"По итогам проверки прокурорами внесено 253 представления об устранении нарушений закона, 108 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды предъявлено 14 исковых заявлений. Для устранения данных нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, требуется более 770 млн рублей, которые в республиканском и муниципальном бюджетах в настоящее время отсутствуют. Направлен запрос в правительство республики", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 77% школ республики не имеют круглосуточной квалифицированной лицензированной охраны, с необходимой подготовкой и спецсредствами. Директора 70 школ в Ижевске и шести районах региона не заключили или несвоевременно заключили договоры обслуживания кнопок тревожной сигнализации. При этом почти 20% школ республики имеют задолженность по оплате за такие услуги.
Турникеты, металлодетекторы и иные системы контроля и управления доступом в республике имеются лишь в каждой четвертой школе, для устранения только этих нарушений требуется более 110 млн рублей.
Также, по данным надзорного ведомства, в некоторых школах проверяющие обнаружили неработающую автоматическую пожарную сигнализацию, неисправные огнетушители, а состояние путей эвакуации 36 школ не соответствовало требованиям правил противопожарного режима.
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