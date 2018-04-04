В Лабытнанги появится фитнес-центр для детей-инвалидов

14 миллионов рублей разделят между собой победители конкурса региональных грантов и субсидий в сфере образования. Сегодня, 4 апреля, в профильном ведомстве подвели итоги и назвали лучшие инновационные проекты.

— На конкурс грантов поступило 98 заявок от образовательных учреждений округа. Подключились практически все муниципальные образования, кроме Красноселькупского района. В сравнении с прошлым годом претенденты ранжированы на городские и сельские школы, что обеспечило равенство победителей, — рассказал Григорий Лымар, начальник отдела регионального развития департамента образования ЯНАО

Так, в номинации для городских школ «Создание среды для внедрения здоровьесберегающих технологий» победителями признаны новоуренгойская кадетская школа имени героя РФ В. И. Шарпатова, которая планирует на грантовые деньги ввести во внеурочную программу функциональное многоборье. А также первая школа Надыма с проектом «Шахматный лабиринт», который должен способствовать развитию умственного здоровья.

В номинации среди сельских школ одержала победу санаторная школа-интернат Пуровского района с проектом по переводу электронных учебников по ненецкому языку с тундрового диалекта на лесной. Также грант получила школа интернат села Ныда Надымского района, предложившая на суд жюри проект создания современного климата школы-интерната в преподавании родного языка.

Одним из ярких проектов этого года стала разработка Центра детского творчества «Надежда» из Салехарда по организации довузовской подготовки физико-математического направления в формате профильных смен и интенсивных школ при Санкт-Петербургском государственном университете. Это будут выездные и онлайн тренинги.