В Нижегородской области состоится межрегиональная научно-практическая конференция

5–6 апреля 2018 года в рамках празднования 100-летия дополнительного образования состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей как инновационный ресурс регионального развития: традиции, опыт, обновление».

В рамках конференции планируется дискуссия о современных направлениях развития системы дополнительного образования, о тенденциях в ее модернизации, о наиболее актуальных сферах развития дополнительного образования детей в Нижегородской области и других субъектах Российской Федерации

Ключевой идеей предстоящего мероприятия является актуализация важности дополнительного образования и вклада педагогов в воспитание молодого поколения. В ходе пленарного заседания состоятся дискуссионное обсуждение наиболее актуальных и проблемных вопросов развития системы дополнительного образования, а также представление опыта регионов ( Москва , Нижний Новгород, Иваново и др.). Секционные заседания пройдут при участии ведущих центров дополнительного образования Нижегородской области.

Конференция открывается 5 апреля 2018 года в ГБОУ ДПО НИРО по адресу: Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 203, актовый зал (1-й этаж). Регистрация участников — с 10.00 в холле 1-го этажа. Пленарное заседание пройдет с 11.00 до 15.00. Секционные заседания состоятся 6 апреля 2018 года.

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