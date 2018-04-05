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Четыре детских сада в Нижнем Новгороде закрыты на карантин
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Четыре детских сада в Нижнем Новгороде закрыты на карантин 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом сообщили в городской администрации.
В Московском районе с 3 апреля закрыт садик № 32. Еще два дошкольных учреждения, которые пока не принимают детей, находятся в Ленинском районе. Садик № 152 должен открыться уже сегодня, 5 апреля, а ДОУ № 97 готовится открыть двери для малышей завтра. В Сормовском районе не работает одно из зданий садика № 96. Карантин установлен до 9 апреля.
Кроме того, в ряде детских садов воспитательный процесс приостановлен частично. На сегодняшний день на карантин закрыты 53 группы в 36 дошкольных учреждениях.
Напомним, эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 30%.
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