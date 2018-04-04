Аттестат со справкой: в больницах края готовятся к выпускным экзаменам

Для остальных 11-классников «час икс» наступит 28 мая — на подготовку осталось меньше двух месяцев. Нервы на пределе, голова пухнет от зубрёжки, психологическое состояние так и норовит отправить несчастного школьника в поликлинику. А что если волею случая злополучный экзамен действительно застал ребёнка на больничной койке? Придётся остаться на второй год?

По букве закона

«Нет, не придётся», — прямо говорится в письме Рособрнадзора от 27 декабря 2017 г. о порядке проведения экзаменов для детей, находящихся на длительном лечении. Если у заболевшего выпускника нет противопоказаний, то психолого-медико-педагогическая комиссия просто не позволит ему остаться без аттестата и организует экзамен по всем канонам на базе медучреждения. При желании даже больничную палату можно на время превратить в пункт сдачи госэкзамена, главное, организовать под это рабочее место.

В письме говорится, что с 2018 г. все пункты такого рода обязались самостоятельно печатать комплекты экзаменационных материалов: от бланков регистрации до листов для записи ответов. Но в больницы в качестве исключения их всё ещё доставляют на бумажных носителях. Это не означает, что ГИА у детей в медучреждениях проходит под бодрое списывание, просто ответственность за достоверность пакетов с заданиями ложится не на врачей, а на «курьера».

На «больничных» экзаменах должен присутствовать руководитель, не менее одного организатора пункта проведения и государственная экзаменационная комиссия. В отличие от тестирования в школе, родители и законные представители будущих выпускников могут присутствовать на экзамене в больнице, но лишь в качестве ассистентов и только для оказания технической помощи детям — выдачи необходимых лекарств или настройки спецоборудования для выполнения заданий. Дети также досматриваются на шпаргалки, решебники и мобильные телефоны. Диагноз не убережёт от выпроваживания из аудитории за списывание. При этом экзамен в больнице — дело добровольное.

По морально-этическим соображениям видеонаблюдение за участниками ГИА в нетрадиционном формате организуется без трансляции в Интернет: наблюдатели следят за ходом экзамена только в режиме реального времени.

На страже знаний

В Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больнице пациенты вынуждены проводить от полугода до двух лет. Часто бывает, что именно здесь начинается дорога малышей в школьную жизнь или наоборот — выпускники сдают итоговые экзамены.

— Более 60% пациентов больницы — социально дезадаптированные дети и подростки, которые в своей привычной среде чаще всего школу прогуливали или пропускали поток знаний мимо ушей, — говорит заведующая туберкулёзным лёгочным отделением №1 Александра Глушкова. — Дома дисциплина и обучение возложены на плечи самих детей: «Сегодня я пойду на занятия, а завтра не хочу, лень». У нас все поступившие на лечение ребята школьного возраста обязательно посещают занятия.

Больничные классы обычно маленькие, в среднем 5-10 учеников, хотя бывает и один школяр, бывают классы-гиганты из 15 детей, но это всё равно меньше, чем в обычной школе. Каждый ребёнок на виду. Даже самые ярые прогульщики через пару недель втягиваются в процесс обучения и забывают любимые отмазки в стиле «меня на уроке не было, потому что срочно на процедуру вызвали».

— На моей памяти было несколько вопиющих случаев, когда пришедшие к нам девятиклассники натурально не умели читать, но это педагогическое упущение было исправлено нашими неравнодушными психологами и педагогами, — вспоминает Александра Сергеевна. — Дети не просто научились читать, а успешно сдали экзамены и поступили в учебные заведения.

Не нужно думать, что в больничной школе знания получают только вчерашние «двоечники», незастрахованные от туберкулёза медалисты и хорошисты тоже успешно проходят здесь обучение и, получая заветную награду, вспоминают труд здешних педагогов. Повзрослевшие и возмужавшие, они приходят к врачам и учителям, чтобы рассказать о своих успехах, а порой пообещать вернуться уже в белом халате.

— Один наш мальчишка в этом году завершает обучение в медицинском колледже и собирается прийти к нам работать, — рассказала фтизиатр. — Девочка, которая очень расстроилась, когда я ей снимала диагноз и выписывала домой, сказала, что собирается стать врачом, чтобы вернуться. Мы их, конечно же, очень ждём.

Лечиться и учиться

Тем, у кого стимула к учёбе нет, здесь его прививают. Особенно это касается старшеклассников. На вооружение берётся всё — серьёзные разговоры, ультиматумы, наставления, давление через родителей.

— Некоторых учеников приходится буквально за уши тянуть к знаниям, — признаётся преподаватель математики средней школы № 37 Владивостока Светлана Леоненко. — Но экзамены в итоге сдают все без исключения — физически невозможно не выучить урок или «считать ворон» на занятиях, когда в одном классе с тобой всего пять ровесников. Наша учёба длится 35 минут вместо 45, нет домашнего задания, оно компенсируется фактически репетиторским подходом к объяснению темы с каждым учеником. Образовательная программа идёт в ногу со школами, например, если по плану математика должна идти по 5 часов в неделю, то и у нас будет так. Ввиду ослабленного здоровья детей выпускные экзамены у нас облегчённые, сдаём только русский язык и математику для получения аттестата. Два года назад мы ушли от письменной экзаменационной контрольной работы к форме, приближенной к ГИА: тестовая часть и два задания, которые нужно выполнить письменно.

По словам преподавателя, занятия в маленьких классах покажутся сказкой для учителей общеобразовательных школ. Ученики внимают словам педагога, быстро-быстро шуршат учебниками и тетрадями, задают множество уточняющих вопросов, думают, стараются запомнить и понять.

— Часто слышу от учеников: «Вот я в школе математику терпеть не мог, а, оказывается, это так интересно. Теперь я алгебру и геометрию понимать начал». Я могу детям дать на каждый вопрос ответ, показывать на примерах и разъяснять до тех пор, пока не поймут. Если веду монолог, то со всеми, никто не прячется на галёрке. В обычной школе так не получится, нагрузка совсем другая, — отмечает педагог.

Светлана Александровна уже не думает о возвращении в обычную школу.

— Когда сюда впервые пришла, боялась, переживала, а теперь просто не могу по-другому. Все дети для меня — как родные, я их даже иногда ругаю и жалею, как мама, — говорит она.

КСТАТИ

В конце весны 2018 г. при Центре онкогематологии Приморья появится своя мини-школа для детей с тяжёлыми заболеваниями, которые вынуждены долгое время находиться в стационаре. Там пациенты могут не только посещать уроки, но и вовремя сдавать ЕГЭ.

КОММЕНТАРИЙ

Руководитель благотворительного фонда «Тепло наших рук» Ирина Наркевич:

— Помимо учёбы детям нужно ещё и общаться с социумом, чтобы не выпасть из жизни и не узнать, как сложно возвращаться к привычному ритму спустя много месяцев. В замкнутом пространстве юным личностям больше всего не хватает обычного человеческого общения. Преподаватели и врачи, безусловно, отдают всех себя на занятиях, стараются занять детей по максимуму, но подросткам всё равно не хватает друга-взрослого, примера, общение с которым также влияет на желание детей учиться, развиваться, жить. Наши добровольцы приходят к юным пациентам больниц в гости с мастер-классами и лекциями, как бы говоря детям: «Мы не боимся вашего диагноза! Мы с вами, мы любим вас. Так мы не даём им забыть, что за стенами есть жизнь, которая ждёт их.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы № 2 Светлана Галактионова:

— В связи с внедрением новых технологий процесс лечения проходит значительно быстрее, и наши юные пациенты находятся в стационаре не больше трёх недель. При желании родители могут записать заявление, прикрепиться к ближайшей школе, и тогда педагоги станут заниматься с ребёнком в больнице. Чаще всего мамы и папы считают, что на столь короткий период лечения ребёнку не требуется школьная нагрузка и уже после перехода на амбулаторный этап просят школу временно организовать обучение на дому, или дети возвращаются в родной класс. Вопрос с выпускными экзаменами обговаривается с пациентом индивидуально — проблем с этим не существует.