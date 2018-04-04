Ещё
Аттестат со справкой: в больницах края готовятся к выпускным экзаменам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аттестат со справкой: в больницах края готовятся к выпускным экзаменам 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Для остальных 11-классников «час икс» наступит 28 мая — на подготовку осталось меньше двух месяцев. Нервы на пределе, голова пухнет от зубрёжки, психологическое состояние так и норовит отправить несчастного школьника в поликлинику. А что если волею случая злополучный экзамен действительно застал ребёнка на больничной койке? Придётся остаться на второй год?
По букве закона
«Нет, не придётся», — прямо говорится в письме Рособрнадзора от 27 декабря 2017 г. о порядке проведения экзаменов для детей, находящихся на длительном лечении. Если у заболевшего выпускника нет противопоказаний, то психолого-медико-педагогическая комиссия просто не позволит ему остаться без аттестата и организует экзамен по всем канонам на базе медучреждения. При желании даже больничную палату можно на время превратить в пункт сдачи госэкзамена, главное, организовать под это рабочее место.
В письме говорится, что с 2018 г. все пункты такого рода обязались самостоятельно печатать комплекты экзаменационных материалов: от бланков регистрации до листов для записи ответов. Но в больницы в качестве исключения их всё ещё доставляют на бумажных носителях. Это не означает, что ГИА у детей в медучреждениях проходит под бодрое списывание, просто ответственность за достоверность пакетов с заданиями ложится не на врачей, а на «курьера».
На «больничных» экзаменах должен присутствовать руководитель, не менее одного организатора пункта проведения и государственная экзаменационная комиссия. В отличие от тестирования в школе, родители и законные представители будущих выпускников могут присутствовать на экзамене в больнице, но лишь в качестве ассистентов и только для оказания технической помощи детям — выдачи необходимых лекарств или настройки спецоборудования для выполнения заданий. Дети также досматриваются на шпаргалки, решебники и мобильные телефоны. Диагноз не убережёт от выпроваживания из аудитории за списывание. При этом экзамен в больнице — дело добровольное.
По морально-этическим соображениям видеонаблюдение за участниками ГИА в нетрадиционном формате организуется без трансляции в Интернет: наблюдатели следят за ходом экзамена только в режиме реального времени.
На страже знаний
В Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больнице пациенты вынуждены проводить от полугода до двух лет. Часто бывает, что именно здесь начинается дорога малышей в школьную жизнь или наоборот — выпускники сдают итоговые экзамены.
— Более 60% пациентов больницы — социально дезадаптированные дети и подростки, которые в своей привычной среде чаще всего школу прогуливали или пропускали поток знаний мимо ушей, — говорит заведующая туберкулёзным лёгочным отделением №1 Александра Глушкова. — Дома дисциплина и обучение возложены на плечи самих детей: «Сегодня я пойду на занятия, а завтра не хочу, лень». У нас все поступившие на лечение ребята школьного возраста обязательно посещают занятия.
Больничные классы обычно маленькие, в среднем 5-10 учеников, хотя бывает и один школяр, бывают классы-гиганты из 15 детей, но это всё равно меньше, чем в обычной школе. Каждый ребёнок на виду. Даже самые ярые прогульщики через пару недель втягиваются в процесс обучения и забывают любимые отмазки в стиле «меня на уроке не было, потому что срочно на процедуру вызвали».
— На моей памяти было несколько вопиющих случаев, когда пришедшие к нам девятиклассники натурально не умели читать, но это педагогическое упущение было исправлено нашими неравнодушными психологами и педагогами, — вспоминает Александра Сергеевна. — Дети не просто научились читать, а успешно сдали экзамены и поступили в учебные заведения.
Не нужно думать, что в больничной школе знания получают только вчерашние «двоечники», незастрахованные от туберкулёза медалисты и хорошисты тоже успешно проходят здесь обучение и, получая заветную награду, вспоминают труд здешних педагогов. Повзрослевшие и возмужавшие, они приходят к врачам и учителям, чтобы рассказать о своих успехах, а порой пообещать вернуться уже в белом халате.
— Один наш мальчишка в этом году завершает обучение в медицинском колледже и собирается прийти к нам работать, — рассказала фтизиатр. — Девочка, которая очень расстроилась, когда я ей снимала диагноз и выписывала домой, сказала, что собирается стать врачом, чтобы вернуться. Мы их, конечно же, очень ждём.
Лечиться и учиться
Тем, у кого стимула к учёбе нет, здесь его прививают. Особенно это касается старшеклассников. На вооружение берётся всё — серьёзные разговоры, ультиматумы, наставления, давление через родителей.
— Некоторых учеников приходится буквально за уши тянуть к знаниям, — признаётся преподаватель математики средней школы № 37 Владивостока Светлана Леоненко. — Но экзамены в итоге сдают все без исключения — физически невозможно не выучить урок или «считать ворон» на занятиях, когда в одном классе с тобой всего пять ровесников. Наша учёба длится 35 минут вместо 45, нет домашнего задания, оно компенсируется фактически репетиторским подходом к объяснению темы с каждым учеником. Образовательная программа идёт в ногу со школами, например, если по плану математика должна идти по 5 часов в неделю, то и у нас будет так. Ввиду ослабленного здоровья детей выпускные экзамены у нас облегчённые, сдаём только русский язык и математику для получения аттестата. Два года назад мы ушли от письменной экзаменационной контрольной работы к форме, приближенной к ГИА: тестовая часть и два задания, которые нужно выполнить письменно.
По словам преподавателя, занятия в маленьких классах покажутся сказкой для учителей общеобразовательных школ. Ученики внимают словам педагога, быстро-быстро шуршат учебниками и тетрадями, задают множество уточняющих вопросов, думают, стараются запомнить и понять.
— Часто слышу от учеников: «Вот я в школе математику терпеть не мог, а, оказывается, это так интересно. Теперь я алгебру и геометрию понимать начал». Я могу детям дать на каждый вопрос ответ, показывать на примерах и разъяснять до тех пор, пока не поймут. Если веду монолог, то со всеми, никто не прячется на галёрке. В обычной школе так не получится, нагрузка совсем другая, — отмечает педагог.
Светлана Александровна уже не думает о возвращении в обычную школу.
— Когда сюда впервые пришла, боялась, переживала, а теперь просто не могу по-другому. Все дети для меня — как родные, я их даже иногда ругаю и жалею, как мама, — говорит она.
КСТАТИ
В конце весны 2018 г. при Центре онкогематологии Приморья появится своя мини-школа для детей с тяжёлыми заболеваниями, которые вынуждены долгое время находиться в стационаре. Там пациенты могут не только посещать уроки, но и вовремя сдавать ЕГЭ.
КОММЕНТАРИЙ
Руководитель благотворительного фонда «Тепло наших рук» Ирина Наркевич:
— Помимо учёбы детям нужно ещё и общаться с социумом, чтобы не выпасть из жизни и не узнать, как сложно возвращаться к привычному ритму спустя много месяцев. В замкнутом пространстве юным личностям больше всего не хватает обычного человеческого общения. Преподаватели и врачи, безусловно, отдают всех себя на занятиях, стараются занять детей по максимуму, но подросткам всё равно не хватает друга-взрослого, примера, общение с которым также влияет на желание детей учиться, развиваться, жить. Наши добровольцы приходят к юным пациентам больниц в гости с мастер-классами и лекциями, как бы говоря детям: «Мы не боимся вашего диагноза! Мы с вами, мы любим вас. Так мы не даём им забыть, что за стенами есть жизнь, которая ждёт их.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы № 2 Светлана Галактионова:
— В связи с внедрением новых технологий процесс лечения проходит значительно быстрее, и наши юные пациенты находятся в стационаре не больше трёх недель. При желании родители могут записать заявление, прикрепиться к ближайшей школе, и тогда педагоги станут заниматься с ребёнком в больнице. Чаще всего мамы и папы считают, что на столь короткий период лечения ребёнку не требуется школьная нагрузка и уже после перехода на амбулаторный этап просят школу временно организовать обучение на дому, или дети возвращаются в родной класс. Вопрос с выпускными экзаменами обговаривается с пациентом индивидуально — проблем с этим не существует.
АиФ-Владивосток: последние новости
Каждый приморец может оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово В пятницу в Приморье пойдёт снег Изгнать Нептуна! РПЦ больше не хочет видеть морского бога на Дне ВМФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда141
Япония заявила протест России147
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек95
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»60
Бориса Джонсона поймали на лжи о России244
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение