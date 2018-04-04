Школьники из Останкина приняли участие в финале чемпионата по моделированию экономики и менеджмента

Школа №1518 Останкинского района приняла участие в проведении финала Всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ (программно­аппаратный комплекс «Моделирование экономики и менеджмента»). Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— Чемпионат дал возможность участникам почувствовать себя в роли управляющих фирмой и применить знания в области экономики и финансовой грамотности, — рассказали в школе.