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Школьники из Останкина приняли участие в финале чемпионата по моделированию экономики и менеджмента
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Школьники из Останкина приняли участие в финале чемпионата по моделированию экономики и менеджмента 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Школа №1518 Останкинского района приняла участие в проведении финала Всероссийского чемпионата школьников по МЭКОМ (программно­аппаратный комплекс «Моделирование экономики и менеджмента»). Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— Чемпионат дал возможность участникам почувствовать себя в роли управляющих фирмой и применить знания в области экономики и финансовой грамотности, — рассказали в школе.
Финал чемпионата проходил 30 и 31 марта. В нем сразились 56 команд, состоящих из 130 школьников и студентов колледжей. Чемпионат школьников по МЭКОМ был организован в рамках сотрудничества по программе «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию экономического образования в Москве» с разработчиками программы — Фондом МЦЭБО. (иб)
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