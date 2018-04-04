«Система в основном состоялась»: бывший министр и идеолог ЕГЭ о том, как меняли образование в начале 2000-х 

«Теории и практики» много рассказывали о том, что происходило с образованием в России 90-х после распада СССР: большая реформа, учебники без идеологии, самостоятельные вузы и школы, новые профессии, культ и инфляция высшего образования, а как альтернатива — подпольные институты и курсы энергетического целительства. Все это в условиях рухнувшей экономики и почти непрерывных забастовок учителей и студентов. В итоге к началу 2000-х власти решили, что систему образования снова пора реформировать. О том, как и зачем это делалось, что в итоге получилось, а что нет, T&P поговорили с Владимиром Филипповым — последним ельцинским и первым путинским министром образования, автором программы модернизации и идеологом ЕГЭ.