Московские школьники получили больше половины дипломов на всероссийской олимпиаде по праву

Школьники столицы завоевали больше половины дипломов в финале всероссийской олимпиады по праву, стало известно 3 апреля.

— География побед теперь охватывает всю Москву , — подчеркнул директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Столичные школьники заслужили 72 диплома из 143. Первые места заняли 13 человек, сообщили на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Кроме того, олимпиады организовали по праву, астрономии и французскому языку. В них поучаствовали представители из 64 столичных школ, ребята из 4-11 классов.