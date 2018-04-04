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Московские школьники получили больше половины дипломов на всероссийской олимпиаде по праву
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Московские школьники получили больше половины дипломов на всероссийской олимпиаде по праву 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Школьники столицы завоевали больше половины дипломов в финале всероссийской олимпиады по праву, стало известно 3 апреля.
— География побед теперь охватывает всю Москву, — подчеркнул директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Столичные школьники заслужили 72 диплома из 143. Первые места заняли 13 человек, сообщили на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
Кроме того, олимпиады организовали по праву, астрономии и французскому языку. В них поучаствовали представители из 64 столичных школ, ребята из 4-11 классов.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Представители около 300 школ столицы поучаствуют в финале Всероссийской олимпиады Военная академия МТО А. В. Хрулева (г.Санкт - Петербург) проводит набор в 2018 году обучаемых по программам СПО Префектом Центрального округа назначен Владимир Говердовский
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