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Музыканты из Выхина-Жулебина поучаствовали в олимпиаде по музыкально-теоретическим предметам
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Музыканты из Выхина-Жулебина поучаствовали в олимпиаде по музыкально-теоретическим предметам 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим предметам среди учащихся 7 и 8-х классов ДМШ и ДШИ прошла в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова.
За два конкурсных дня ребята участвовали в различных форматах олимпиады: диктанты, письменные задания по теории музыки, определение на слух интервалов и аккордов, творческие задания по сочинению мелодий, написание эссе к незнакомому музыкальному произведению. Также они исполнили песни, показали мастерство дирижирования, умения и навыки по сольфеджио и музыкальной литературе.
Детскую школу № 14 района Выхино-Жулебино представили учащиеся Полина Чудина (7 класс) и Вероника Полякова (8 класс). Обе девочки получили грамоты за участие, а их преподаватель Ольга Афанасьева — благодарность. (вт)
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