Музыканты из Выхина-Жулебина поучаствовали в олимпиаде по музыкально-теоретическим предметам

Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим предметам среди учащихся 7 и 8-х классов ДМШ и ДШИ прошла в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова.

За два конкурсных дня ребята участвовали в различных форматах олимпиады: диктанты, письменные задания по теории музыки, определение на слух интервалов и аккордов, творческие задания по сочинению мелодий, написание эссе к незнакомому музыкальному произведению. Также они исполнили песни, показали мастерство дирижирования, умения и навыки по сольфеджио и музыкальной литературе.