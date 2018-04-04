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В Екатеринбурге начнут создавать беспилотные автомобили
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В Екатеринбурге начнут создавать беспилотные автомобили 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Уральские студенты примут участие в создании беспилотных автомобилей. Ребята смогут пройти специальный курс, на котором узнают все о беспилотниках, об этом сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал».
С 5 апреля в Екатеринбурге начнется набор в школу анализа данных. До 10 мая уральские студенты смогут подать заявки на прохождение курса «Self-driving cars», посвященный разработке программного обеспечения беспилотных автомобилей. Ребятам расскажут об устройстве программной архитектуры автомобиля, подходах, которые при этом используются. Также слушатели курса узнают, как беспилотник распознаёт объекты, предсказывает поведение других участников на дороге, принимает решения и просчитывает траекторию движения. Кроме того, студенты смогут попробовать свои силы в разработке реальных проектов.
Как сообщили в региональном представительстве компании «Яндекс», чтобы принять участие в программе, студентам предстоит пройти сразу несколько ступеней отбора. Так, их ждут онлайн-тестирование и письменный экзамен по математике и программированию, а также собеседование с преподавателями и кураторами школы.
Отметим, что школа анализа данных будет обучать созданию беспилотников только в трех городах: Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде. Всего филиал в уральской столице планирует набрать 15-20 учеников. Обучение будет бесплатным.
Отметим, что школа анализа данных была открыта в 2007 году в Москве. За это время она выпустила более 600 IT-специалистов: аналитиков, разработчиков и исследователей. Школа представляет собой двухгодичную образовательную программу, занятия в которой ведут сотрудники «Яндекса» и преподаватели российских и зарубежных университетов. При этом ученики получают знания по тем разделам компьютерных наук, которые обычно не входят в учебные программы университетов. Во время или после обучения студенты могут пройти в «Яндексе» стажировку.
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