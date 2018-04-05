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Школьникам расскажут о технологиях умного города
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Школьникам расскажут о технологиях умного города 

Департамент информационных технологий города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент информационных технологий города Москвы
Как будут выглядеть города будущего, заменит ли искусственный интеллект человека и кто заботится о кибербезопасности в цифровом мире — на эти и многие другие вопросы ответят на бесплатном образовательном проекте для столичных школьников пятых — 11-х классов «Школа умного города». Он продлится до 15 мая. Лекции будут проводиться в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Их прочитают топ-менеджеры ведущих компаний.
«Школа умного города» — это уникальный проект Департамента информационных технологий города Москвы, в ходе которого представители крупнейших технологических компаний поделятся знаниями и опытом в сфере информационных технологий.
«Задача Департамента информационных технологий города Москвы не только в разработке и внедрении самого современного программного обеспечения и инфраструктуры в столице. Мы также несем ответственность и за обучение жителей информационным технологиям. «Школа умного города» — это уникальная образовательная площадка, которая поможет молодым москвичам ближе познакомиться с технологиями, которые уже сегодня определяют профессии будущего», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента Артем Ермолаев.
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