Школьникам расскажут о технологиях умного города

Как будут выглядеть города будущего, заменит ли искусственный интеллект человека и кто заботится о кибербезопасности в цифровом мире — на эти и многие другие вопросы ответят на бесплатном образовательном проекте для столичных школьников пятых — 11-х классов «Школа умного города». Он продлится до 15 мая. Лекции будут проводиться в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Их прочитают топ-менеджеры ведущих компаний.

«Школа умного города» — это уникальный проект Департамента информационных технологий города Москвы , в ходе которого представители крупнейших технологических компаний поделятся знаниями и опытом в сфере информационных технологий.