Саратовским студентам разрешили посещать консультации

В министерстве здравоохранения региона полностью опровергли информацию о возобновлении занятий в медицинском колледже Энгельса.

Напомним, ранее учащиеся этого учебного заведения сообщили в социальных сетях о том, что карантин якобы совершенно не соблюдается администрацией учреждения.

Однако в минздраве назвали такую информацию откровенной ложью и провокацией, к которой прибегли не самые усердные студенты.

— Информация о несоблюдении карантина в медицинском колледже не соответствует действительности, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ведомства. — В Энгельсском медколледже действуют, как во всех остальных учебных организациях, ограничительные мероприятия. Учебный процесс не проводится. Однако учащиеся могут приходить по своей инициативе за консультациями по репетиционному экзамену.