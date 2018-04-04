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Саратовским студентам разрешили посещать консультации
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Саратовским студентам разрешили посещать консультации 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В министерстве здравоохранения региона полностью опровергли информацию о возобновлении занятий в медицинском колледже Энгельса.
Напомним, ранее учащиеся этого учебного заведения сообщили в социальных сетях о том, что карантин якобы совершенно не соблюдается администрацией учреждения.
Однако в минздраве назвали такую информацию откровенной ложью и провокацией, к которой прибегли не самые усердные студенты.
— Информация о несоблюдении карантина в медицинском колледже не соответствует действительности, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ведомства. — В Энгельсском медколледже действуют, как во всех остальных учебных организациях, ограничительные мероприятия. Учебный процесс не проводится. Однако учащиеся могут приходить по своей инициативе за консультациями по репетиционному экзамену.
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