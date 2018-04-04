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Список сельских школ, которым требуется срочный ремонт, будет уточнен
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Список сельских школ, которым требуется срочный ремонт, будет уточнен 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
28 марта в сельской школе обрушилась часть внутренней перегородки помещения на первом этаже. Это крыло было выведено из эксплуатации в 2017 году из-за появления трещин. Восстановление и ремонт начнутся в ближайшее время, завершатся до начала нового учебного года. Региональный бюджет выделит на эти цели 40 миллионов рублей. Каникулы в Бобровской школе продлены до 4 апреля, затем дети продолжат учебу в помещениях местного Дома культуры и правления ЗАО «Бобровское». Занятия начнутся после того, как будут получены заключения Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора. Андрей Травников поручил держать процесс под особым контролем, а также совместно с родительским комитетом школы дополнительно осмотреть помещения, в которых школьники Бобровки завершат учебный год.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №14 от 4 апреля 2018 года
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