Список сельских школ, которым требуется срочный ремонт, будет уточнен 

28 марта в сельской школе обрушилась часть внутренней перегородки помещения на первом этаже. Это крыло было выведено из эксплуатации в 2017 году из-за появления трещин. Восстановление и ремонт начнутся в ближайшее время, завершатся до начала нового учебного года. Региональный бюджет выделит на эти цели 40 миллионов рублей. Каникулы в Бобровской школе продлены до 4 апреля, затем дети продолжат учебу в помещениях местного Дома культуры и правления ЗАО «Бобровское». Занятия начнутся после того, как будут получены заключения Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора. Андрей Травников поручил держать процесс под особым контролем, а также совместно с родительским комитетом школы дополнительно осмотреть помещения, в которых школьники Бобровки завершат учебный год.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №14 от 4 апреля 2018 года