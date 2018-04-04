Цикл занятий по проблеме аутизма провели в детских садах Рязанского

Беседы о добре, занятия по рисованию и танцевальный флешмоб организовали в дошкольных отделениях школы №328 имени Хлобыстова в Рязанском районе. Мероприятия были приурочены ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В понедельник, 2 апреля, с детьми были проведены беседы о толерантности: милосердии, сострадании, добром отношении друг к другу. Дети рисовали иллюстрации к сказам, в которых добро побеждает зло, также состоялся танцевальный флешмоб, — добавил представитель школы.

Дошкольные отделения школы №328 расположены по адресам 3-я Институтская улица, дом 6, корпус 2, 2-я Институтская улица, дом 9. (мю)