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Открытый урок в школе на Соколе посвятили среднему арифметическому
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Открытый урок в школе на Соколе посвятили среднему арифметическому 

Управа района Сокол города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Традиция проведения гостевых уроков закрепляется в школе имени Сервантеса на Соколе. Так, открытое занятие для всех желающих по математике прошло на минувшей неделя у педагога Снежаны Хорошенко. Его темой стало среднее арифметическое значение.
— Для того чтобы пятиклассники хорошо освоили тему урока, Снежана Васильевна использовала различные виды работы — индивидуальную, в парах и группам и, — пояснил представитель образовательного учреждения.
Как уточнили в школе, пятиклассникам понравилось работать в командах: ребята самостоятельно распределяли задания и, исследовав предложенные статистические данные, вычисляли их средние арифметические значения. (ео)
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