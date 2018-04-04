Открытый урок в школе на Соколе посвятили среднему арифметическому

Традиция проведения гостевых уроков закрепляется в школе имени Сервантеса на Соколе. Так, открытое занятие для всех желающих по математике прошло на минувшей неделя у педагога Снежаны Хорошенко. Его темой стало среднее арифметическое значение.

— Для того чтобы пятиклассники хорошо освоили тему урока, Снежана Васильевна использовала различные виды работы — индивидуальную, в парах и группам и, — пояснил представитель образовательного учреждения.

Как уточнили в школе, пятиклассникам понравилось работать в командах: ребята самостоятельно распределяли задания и, исследовав предложенные статистические данные, вычисляли их средние арифметические значения. (ео)