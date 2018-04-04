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Школа 1409 в САО дает детям возможность выбрать профессию врача, биоинженера или биофизика
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Школа 1409 в САО дает детям возможность выбрать профессию врача, биоинженера или биофизика 

Префектура САО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В школе №1409 обучающимся предоставляется уникальная возможность осознанного выбора профессии, который реализуется с 2016 г. в программе Департамента образования Медицинский класс в московской школе.
В медицинском классе ГБОУ Школа №1409 обучающиеся получают знания по профильным предметам биологии и химии на высоком научном уровне, имеют возможность принять непосредственное участие в работе городских лечебно-профилактических учреждений, проходят обучение практическим навыкам, с использованием высокотехнологичного фантомного оборудования и виртуальных технологий на базе Московского симуляционного центра Городской клинической больницы им. С. П. Боткина.
Дирекция школы приглашает учащихся школ, закончивших 9 класс, в дружную семью Медицинского класса ГБОУ Школы 1409.
Как отмечают в руководстве школы, это первый и очень важный шаг для осуществления своей мечты стать врачом, биоинженером, биофизиком или получить другую высокотехнологичную медицинскую или биологическую специальность.
"В медицинском классе ребята смогут пройти предпрофессиональную подготовку и получить необходимые знания для поступления в профильные вузы", — отметила директор школы № 1409 Ирина Ильичева.
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