Школа 1409 в САО дает детям возможность выбрать профессию врача, биоинженера или биофизика

В школе №1409 обучающимся предоставляется уникальная возможность осознанного выбора профессии, который реализуется с 2016 г. в программе Департамента образования Медицинский класс в московской школе.

В медицинском классе ГБОУ Школа №1409 обучающиеся получают знания по профильным предметам биологии и химии на высоком научном уровне, имеют возможность принять непосредственное участие в работе городских лечебно-профилактических учреждений, проходят обучение практическим навыкам, с использованием высокотехнологичного фантомного оборудования и виртуальных технологий на базе Московского симуляционного центра Городской клинической больницы им. С. П. Боткина.

Дирекция школы приглашает учащихся школ, закончивших 9 класс, в дружную семью Медицинского класса ГБОУ Школы 1409.

Как отмечают в руководстве школы, это первый и очень важный шаг для осуществления своей мечты стать врачом, биоинженером, биофизиком или получить другую высокотехнологичную медицинскую или биологическую специальность.