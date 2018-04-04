Академия VS Минобр

Говоря о престиже ученого и науки, он, в частности, призвал отказаться от ЕГЭ. В Минобр и Рособрназдор направлены запросы. Незамедлительно пришёл отказ. СМИ приводят слова министра, Ольги Юрьевны Васильевой : «Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность россиянам поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся». Млею от всего объективного: оно хорошо сидит на среднем человеке.

Любая мгновенная реакция в бюрократии — фантасмагория, и мне представилась кладовка в минобре, где по полкам лежат типовые письма. Уж о ЕГЭ точно все заготовлено. О разрушении вузов с помощью остановки аккредитации за ерундовые нарушения, видимо, тоже. Тех самых вузов, куда несчастные дети могут широко и свободно поступать по всей стране. (Предполагается, что подросшие дети, побросав свои регионы, непременно куда-то поедут? Минобр не хочет развития территорий?)

Мне рассказывали о второкурснике, который недавно четвертый раз перешел из вуза в вуз и уже смирился: только привыкнет к стенам — является комиссия из Рособрнадзора и отнимает у вуза госаккредитацию. Везучий мальчик, правда?

В сентябре 2003 года РФ прильнула к Болонской конвенции, родной мамаше ЕГЭ и компетентностного подхода. Накануне 15-летия печального события знатоки напишут доклады. А у меня избыток личного опыта. Заметка «Бедное солнце», июнь 2017, соцсеть: «Моя личная ненависть к ЕГЭ вчера укрепилась, представьте, кавычками. Тридцать студентов 3 курса журфака не сговариваясь взяли слова в кавычки, потому что слова употреблены в переносном смысле. Притомившись вырезать кавычки и в сотый раз объявив, что кавычки вокруг переносного — это дилетантизм, я попросила их объясниться — и вдруг узнала, что для ЕГЭ по русскому школа требует непременных кавычек. Солнце не гаснет, а „гаснет“, потому что погаснуть не может. А ещё школа требует ставить точку в конце заголовка».

Но есть гвозди поострее взбесившихся кавычек. В сценарии ЕГЭ есть конвой. Детей водят в туалет под надзором. Чтобы не списали. А ещё неизбежный ужас, натаскивание, дистресс, отсутствие праздничности, скепсис по отношению к системе образования. И наконец: у ЕГЭ есть срок годности. Я уповаю на новое правительство: может, отменит участие России в Болонской конвенции несмотря на потраченные деньги? Дети дороже.

Студенты рассказали мне, что в школах давно уже не учатся: все готовятся к ЕГЭ. Естественно. А когда мне показали учебник по подготовке к ЕГЭ для первого класса, я поняла, что изобретен идеальный контрацептив. Достаточно вообразить будущее своего ребенка (экономика спроса и предложения, обожествляющая материальный успех, ЕГЭ в школе, проверяющие Рособрнадзора в институте, отнимающие аккредитацию в разгар госэкзаменов и дипломных защит) и — все. Никакого перенаселения. Предлагаю запатентовать как «Антидемографин».