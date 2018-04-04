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«Яндекс» научит нижегородцев создавать беспилотные автомобили
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«Яндекс» научит нижегородцев создавать беспилотные автомобили 

nn.ru 51 минуту назад
Фото: nn.ru
Поступившие смогут прослушать курс «Self-driving cars», который посвящён разработке программного обеспечения беспилотных автомобилей и только вошёл в программу обучения. Слушатели курса узнают, как устроена программная архитектура автомобиля и какие подходы в ней используются, а также попробуют себя в реальных проектах.
— Обучение в Школе анализа данных бесплатное, нужно только хорошо пройти отбор, — сообщила корреспонденту NN.ru региональный представитель компании «Яндекс» на Юге и в Поволжье Ксения Кац. — Это второй набор, первый был осенью 2017 года и тогда поступило 14 человек. В этот раз планируем принять чуть больше, где-то 20 или 25, — уточнила она.
В Нижнем Новгороде учёба проходит в ННГУ им. Лобачевского по вечерам в будни, а также по субботам. В Школе анализа данных учатся всего два года, но очень упорно. «Изюминкой» обучения здесь считают те разделы компьютерных наук, которые обычно студенты не проходят в вузах. Занятия ведут сотрудники «Яндекса», российские и зарубежные преподаватели. По окончании у студентов есть возможность пройти стажировку в компании.
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