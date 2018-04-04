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В ПсковГУ проходят Тареевские чтения
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В ПсковГУ проходят Тареевские чтения 

АиФ Северо-запад 58 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Четвертый медицинский форум «Актуальные вопросы лечебной практики. Тареевские чтения» открылся 4 апреля в Псковском государственном университете.
В работе форума принимают участие ведущие медицинские университеты и медучреждения России.
В течение двух дней на базе опорного вуза страны, ПсковГУ, участники обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, в том числе вопросы инфекционной патологии, эпидемиологии и дерматовенерологии, а также современные аспекты педиатрии и неонатологии.
Кроме того, в программу форума вошло обсуждение новых требований системы непрерывного медицинского образования в России и путей развития сестринского дела.
Организаторами форума выступают Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, Псковский государственный университет и региональная общественная организация «Медицинская палата».
Отметим, что форум «Актуальные вопросы лечебной практики. Тареевские чтения» посвящен уроженцу Пскова, академику Академии медицинских наук СССР, одному из основоположников советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии Евгению Тарееву.
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