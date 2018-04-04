В ПсковГУ проходят Тареевские чтения

Четвертый медицинский форум «Актуальные вопросы лечебной практики. Тареевские чтения» открылся 4 апреля в Псковском государственном университете.

В работе форума принимают участие ведущие медицинские университеты и медучреждения России

В течение двух дней на базе опорного вуза страны, ПсковГУ, участники обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, в том числе вопросы инфекционной патологии, эпидемиологии и дерматовенерологии, а также современные аспекты педиатрии и неонатологии.

Кроме того, в программу форума вошло обсуждение новых требований системы непрерывного медицинского образования в России и путей развития сестринского дела.

Организаторами форума выступают Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, Псковский государственный университет и региональная общественная организация «Медицинская палата».